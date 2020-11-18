Мората: «Испания провела лучший матч при Энрике»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о разгромной победе над командой Германии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «красной фурии».

«Хочется услышать, что теперь скажут наши критики. Результат этого поединка - это наше отношение. Команда делает то, что должна. Это отличный сигнал для всех. Будем стараться продолжать в том же духе. Думаю, мы провели лучший матч при Луисе Энрике», - приводит слова Мораты портал Goal.

Благодаря победе испанцы заняли первую строчку и получили путевку в финальную стадию Лиги наций. Сборная Германии с девятью баллами располагается на втором месте.