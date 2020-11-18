Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик

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18 Ноября 2020, 00:37,
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«Красная фурия» в плей-офф Лиги наций.
|(1:0) Мората Альваро 17'
|(2:0) Торрес Ферран 33'
|(3:0) Родри Эрнандес 38'
|(4:0) Торрес Ферран 55'
|(5:0) Торрес Ферран 71'
|(6:0) Оярсабаль Микель 89'
Давно не встречались сборные Испании и Германии в официальных матчах. В сентябре этого года сыграли первый матч в группе Лиги наций, не выявив победителя. А до этого был перерыв аж в 10 (!) лет. И это были совсем другие сборные Испании и Германии, решавшие только максимальные задачи. В 2010-м году «красная фурия» обыграла бундестим в полуфинале чемпионата мира, далее устремившись к титулу. А в 2008-м соперники встретились в финале чемпионата Европы, тогда с тем же счётом 1:0 победила Испания.
То были золотые времена для немецкого и испанского футбола, сейчас ситуация похуже. Обе команды в поиске новых лидеров и схем, в поиске новых талантов. За выход в плей-офф Лиги наций Испания и Германия очно боролись в Севилье. Хозяевам нужна только победа, гостей устроит и ничья. Испанцы могли в более удобно состоянии подойти к последнему туру, но Серхио Рамос в прошлом матче не реализовал два пенальти.
Капитан «Реала» и этот матч начал с опаснейшего момента. Илкая Гюндоган сфолил на границе штрафной площади, а стандарт ювелирным ударом исполнил Серхио Рамос. В «шестёрку» направил мяч испанец, однако спас Нойер. Но быстрый гол всё-таки случился, причём предшествовала ему вынужденная замена. Серхио Каналес уступил своё место Фабиану Руису и как раз он навесил на Альваро Морату, а нападающий «Ювентуса» мощно пробил головой, направив сферу между рук Мануэля Нойера.
Сборная Германии так на поле и не появлялась. «Красная фурия» добивала соперника, отгрузив второй гол. Однако шведские арбитры не засчитали его из-за несуществующего офсайда. Ферран Торрес с правого края прострелил точно на противоположный угол вратарской, оттуда точно пробил Альваро Мората, но дубль отпраздновать не смог. Ошиблись арбитры. Дальше уже сплоховал сам Ферран Торрес, проигравший Мануэлю Нойеру выход один на один после классной передачи Ольмо. Но не мог кипер «Баварии» так долго тащить.
Гости ужасающее впечатление производили, сгинув под испанским гнётом. До конца первого тайма хозяева оформили разгром. Сначала Ферран Торрес исправился за оплошности первых минут, оказавшись самым ловким на добивании. После попадания Дани Ольмо в перекладину, он мощным ударом вогнал сферу под штангу. А затем Родри замкнул подачу от угла поля – 3:0. Из отрицательных новостей для Испании в это время была только вторая травма за тайм. Серхио Рамос вынужденно покинул поле, уступив своё место Эрику Гарсии.
Удивительно, но во втором тайме разнос продолжился. Через десять минут после перерыва Ферран Торрес праздновал дубль, забив чуть ли не самый простой мяч в карьере. С трёх метров занёс мяч в сетку, завершив комбинацию три в одного, с передачами Руиса и Гайя – 4:0. Следом пришли две атаки на пятый мяч. Но Родри головой пробил чуть выше перекладины, а Ферран Торрес после паса пяткой от Коке взял на миллиметр левее створа, на тот момент лишившись хет-трика.
Но Ферран Торрес не так прост. Полузащитник «МанСити» добил-таки гостей, отправив в ворота Нойера пятый мяч. Он завершил контратаку, воспользовавшись шикарной передачей Фабиана Руиса. А в самой концовке матча ещё Оярсабаль успел воспользоваться образцовым прострелом Гайя, сделав счёт просто позорным - 6:0. Как в теннисе, чистая победа. Катастрофический разнос сборной Германии, которой сегодня по сути на поле не было. Испанцы же заняли первое место в группе, отобравшись в плей-офф Лиги наций.
Иван Терентьев
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Испании, Сборная Германии
Не болел в этом матче ни за кого, просто за хороший футбол. Его, вопреки прогнозам, показала лишь одна сборная. Однако этот безусловно приятный для испанцев и удручающий для немцев результат не говорит о перспективах команд на Евро (если он состоится вообще) практически ничего. Германия проведет работу над ошибками, она это умеет. Обе команды будут входить в число фаворитов. А там уж как карта ляжет.
вот это отпетрушили..у Масяньки гульба сегодня
Так он под веткой матча как раз и разгулялся) Аж от счастья сам не свой))
да ладно!он тут штоли???хде он,покажи)))
Испания – Германия - 6:0 (закончен). Вот там алекс -масянька и наоставлял своих каках)
Так алеша 1972 -это же он и есть. Как это ты не узнал такого товарища, коренного каталонца и гуру тики-таки из Беларуси? Ник сменился, но все остальное - прилагается)
Где-нибудь 8:2 было бы для стороннего болельщика интереснее. А еще и нашу - среднюю по всем показателям сборную - ругают за слабую игру. Так тут многими называемыми едва ли не самыми лучшими и талантливыми немцы вообще показали уровень дивизиона Д.
Тут молодняк, по сути, играл против молодняка... Испанцы их раньше прижали и по факту раздавили... Немцы молодые и опомниться не успели! Потому провал пусть и шокирует, но во многом понятен... Но и ошибки Лёва понятны, не тех людей он набрал в сборную, не тех...
Ха, испанцы точно не с Андоррой играли в футболках немчуры ? Счет, статистика, и содержание как раз об этом говорят.
Немецкое порно... Где имеют Германию? Что-то новенькое. По сути, Нойер посыпался как-то изначально, как и вся команда... Неожиданно, неожиданно. Феррану Торресу теперь вистов выпишут... Да и от Родри хороший матч... Плохо, что в Сити оба лажают! А так Германия сама виновата в этом поражении... Своевременная пощёчина, чтобы оправиться... Испанию с победой, а немцам думать о ошибках... Такой позор нескоро смоется!
Нойер так-то не сделал ни одной ошибки, ты матч точно глядел? Посыпались полевые игроки. Его расстреливали. А он еще и выручал.
Может, субъективное вменение. Когда вратарь вытаскивает авоську мячей, всегда кажется, что он не очень. А так сейвил, да. Матч смотрел!
Если бы не Нойер,счет был бы 10-0. Светлое пятно в этом беспорядке. Хуммельс, Боатенг и Мюллер теперь проклинают Лева..
Ну, омоложение состава напрашивалось... Но такое... Как-то ведь какие-то связки должны работать у немцев, известных своей дисциплиной... Испания-то тоже омолаживается, но намного более качественно... У Германии только с атакой всё в порядке, и то сегодня налажали...
Ответочка прилетела за бразилов!
В товарняке ?))) Или этот турнир считается ЧМ?)))
Лёв ПЕРЕНЮХАЛ пороха коричневого,вот и намудрил с игрой))))
Непривычно видеть немцев, которые вообще не хотят что-либо делать на поле.
А Испания красавцы - легко, интересно.
СПАСИБО !!!!!! это вам за Барсу .
Испания - Германия -это далеко не Барселона - Бавария. Кислое с пресным) Но матч был небезынтересным. Кстати, ты незадолго до него говорил, что "немцы сейчас впереди планеты всей". А вон оно как вышло...
)))