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Лёв прокомментировал поражение Германии от Испании со счётом 0:6

18 Ноября 2020, 08:38,

Евро-Футбол.Ру

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв высказался о разгромном поражении от команды Испании в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:6.

«Во второй половине встречи мы применили индивидуальный прессинг, хотели забить и вернуться в игру. Однако в этом матче испанцы были лучше, точнее и быстрее. У Германии не было шансов. Но я по-прежнему доверяю футболистам, которых вызвал в сборную. Мы движемся в правильном направлении, хотя пока отстаем от того уровня, на котором должны выступать», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе Испания заняла первое место и получила путевку в финальную стадию турнира. Германия с 9 очками располагается на втором месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Сборная Германии, Йоахим Лёв
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