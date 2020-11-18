Лёв прокомментировал поражение Германии от Испании со счётом 0:6

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв высказался о разгромном поражении от команды Испании в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:6.

«Во второй половине встречи мы применили индивидуальный прессинг, хотели забить и вернуться в игру. Однако в этом матче испанцы были лучше, точнее и быстрее. У Германии не было шансов. Но я по-прежнему доверяю футболистам, которых вызвал в сборную. Мы движемся в правильном направлении, хотя пока отстаем от того уровня, на котором должны выступать», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе Испания заняла первое место и получила путевку в финальную стадию турнира. Германия с 9 очками располагается на втором месте.