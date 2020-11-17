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Нойер: «Рамос выдержит давление, когда снова пойдет к «точке»

17 Ноября 2020, 17:36,

Global Look Press

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился мыслями о предстоящем матче с Испанией в Лиге наций. Команды поспорят за первое место в группе А4.

- Надеюсь, мы сможем завершить год хорошим результатом и лидерством в группе. Прогресс команды должен всех радовать. Мы получали серьезные удары и не добивались поставленных задач, но в футболе всегда есть место взлетам и падениям. Мы серьезно относимся ко всем матчам, включая завтрашний, - цитирует Рамоса AS.

Нойер также поддержал испанца Серхио Рамоса, который не забил два пенальти в матче с Швейцарией: «Он забил 25 11-метровых кряду и имеет достаточно опыта, чтобы выдержать давление, когда снова пойдет к «точке». У каждого есть свои методы подготовки к таким ситуациям, и у меня также».

Испания и Германия сыграют во вторник, начало матча в 22:45.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Серхио Рамос, Мануэль Нойер
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