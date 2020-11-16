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Родри – о матч против Германии: «Отличная возможность узнать, на каком уровне мы находимся»

16 Ноября 2020, 22:23,

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Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес поделился ожиданиями от матча против Германии в рамках группового этапа Лиги наций.

«Германия – отличная команда, они всегда выступают на высоком уровне. Мы уже неплохо выступили на групповом этапе.

Ожидаю сложного матча, как и обычно. Мы сыграли вничью в первой игре, но у нас были шансы на победу. Это отличное испытание, чтобы узнать, на каком уровне мы сейчас находимся», - цитирует Родри пресс-служба УЕФА.

После пяти туров испанцы с восемью очками занимают второе место в турнирной таблице, а немцы с девятью зачетными баллами возглавляют группу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Испании, Сборная Германии, Родри Эрнандес
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