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Гнабри: «Мы пробовали всё, но Испания показала фантастический футбол»

18 Ноября 2020, 10:06,

Global Look Press

Атакующий полузащитник сборной Германии Серж Гнабри высказался о разгромном поражении от команды Испании в заключительном матче группового этапа Лиги наций. «Бундестим» потерпела фиаско со счетом 0:6.

«Мы пробовали абсолютно все, но соперник в этом поединке показал фантастический футбол. Сейчас у меня чувство опустошения. Я очень зол и сильно расстроен результатом», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании набрала 11 очков и финишировала на первом месте в группе. Подопечные Луиса Энрике выступят в финальной части турнира. Германия с девятью баллами финишировала на второй позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Серж Гнабри
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Комментарии (1)
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акимов камил
18 Ноября 2020, 11:27

Испания обыграла необстрелянную молодёжь.Никакой фантастики там не было.

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