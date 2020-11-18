Гнабри: «Мы пробовали всё, но Испания показала фантастический футбол»

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18 Ноября 2020, 10:06,
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Атакующий полузащитник сборной Германии Серж Гнабри высказался о разгромном поражении от команды Испании в заключительном матче группового этапа Лиги наций. «Бундестим» потерпела фиаско со счетом 0:6.
«Мы пробовали абсолютно все, но соперник в этом поединке показал фантастический футбол. Сейчас у меня чувство опустошения. Я очень зол и сильно расстроен результатом», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Сборная Испании набрала 11 очков и финишировала на первом месте в группе. Подопечные Луиса Энрике выступят в финальной части турнира. Германия с девятью баллами финишировала на второй позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Серж Гнабри
Испания обыграла необстрелянную молодёжь.Никакой фантастики там не было.