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Ферран Торрес: «Испания вынесла Германию в одну калитку»

18 Ноября 2020, 10:22,


Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Германией в матче группового турнира Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «красной фурии», а Торрес оформил хет-трик.

«Любой игрок мечтает сделать хет-трик за свою сборную. Не могу описать словами, как я счастлив такому достижению. Испания вынесла Германию в одну калитку», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе испанская команда заняла первую строчку в группе и получила путевку в финальный раунд Лиги наций. Сборная Германии с девятью баллами финишировала на второй позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ферран Торрес
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