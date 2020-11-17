Маттеус назвал единственную кандидатуру на должность главного тренера сборной Германии

Йоахим Лёв уже 14 лет тренирует сборную Германии и вместе с командой выигрывал чемпионат мира 2014 года, проведя у руля уже 187 матчей. Тем не менее, ему 60 лет, и рано или поздно станет актуальным вопрос о его преемнике. Бывший капитан «бундестим» Лотар Маттеус назвал своего фаворита.

- Если говорить о возможных кандидатах, есть только один человек, которого все хотят видеть в этой роли, это Юрген Клопп. Он чрезвычайно успешный и одинаково популярный у болельщиков и СМИ. Он еще не все доказал в «Ливерпуле» и в ближайшие годы может получить пост в сборной, - заявил Маттеус Sky Sport.

Также Маттеус удивился, что Лёв не потерял работу после невыхода из группы на чемпионате мира 2018 года.