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Маттеус назвал единственную кандидатуру на должность главного тренера сборной Германии

17 Ноября 2020, 16:59,

twitter.com

Йоахим Лёв уже 14 лет тренирует сборную Германии и вместе с командой выигрывал чемпионат мира 2014 года, проведя у руля уже 187 матчей. Тем не менее, ему 60 лет, и рано или поздно станет актуальным вопрос о его преемнике. Бывший капитан «бундестим» Лотар Маттеус назвал своего фаворита.

 - Если говорить о возможных кандидатах, есть только один человек, которого все хотят видеть в этой роли, это Юрген Клопп. Он чрезвычайно успешный и одинаково популярный у болельщиков и СМИ. Он еще не все доказал в «Ливерпуле» и в ближайшие годы может получить пост в сборной, - заявил Маттеус Sky Sport.

Также Маттеус удивился, что Лёв не потерял работу после невыхода из группы на чемпионате мира 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Юрген Клопп, Йоахим Лёв, Лотар Маттеус
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
17 Ноября 2020, 17:51

Отличный вариант, Германии не хватает страсти огонька в игре Клопп может дать недостающий элемент игры....

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