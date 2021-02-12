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Жиньяк - лучший бомбардир клубного чемпионата мира

12 Февраля 2021, 00:23,

Нападающий мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира, который завершился сегодня.

35-летний француз забил на турнире три мяча, что позволило ему завоевать это звание. Вторым стал поляк Роберт Левандовски с двумя голами.

Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. В его составе он становился чемпионом Мексики, а также лучшим бомбардиром турнира. В 2016 году на его счету было 13 мячей.

Напомним, что чемпионат мира среди клубов выиграла мюнхенская «Бавария», победив в финале «Тигрес» (1:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Андре-Пьер Жиньяк, Тигрес
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