Жиньяк - лучший бомбардир клубного чемпионата мира

Нападающий мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира, который завершился сегодня.

35-летний француз забил на турнире три мяча, что позволило ему завоевать это звание. Вторым стал поляк Роберт Левандовски с двумя голами.

Жиньяк выступает за «Тигрес» с 2015 года. В его составе он становился чемпионом Мексики, а также лучшим бомбардиром турнира. В 2016 году на его счету было 13 мячей.

Напомним, что чемпионат мира среди клубов выиграла мюнхенская «Бавария», победив в финале «Тигрес» (1:0).