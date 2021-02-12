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Левандовски рассказал о беседе в раздевалке «Баварии» в перерыве финала клубного ЧМ

12 Февраля 2021, 08:38,

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поведал о разговоре в раздевалке в перерыве финального матча клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигресом».

«Команда очень хотела выиграть трофей. В перерыве встреч я сказал парням: «Давайте, сделайте хотя бы несколько кроссов. И у них получилось, мы забили гол. "Бавария" выиграла шестой титул подряд. Это невероятно», - передает слова польского голеадора портал Goal.com.

Напомним, что чемпион Германии одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в финальном поединке забил французский защитник Бенжамен Павар на 59-й минуте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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