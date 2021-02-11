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Мюллер пропустит финал клубного ЧМ из-за коронавируса

11 Февраля 2021, 12:46,

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не сможет рассчитывать на помощь нападающего Томаса Мюллера в финальном поединке клубного чемпионата мира против мексиканского «Тигрес».

Как информирует Sky, форвард пропустит матч из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Ранее сообщалось, что из-за Covid-19 турнир пропускают полузащитники Хави Мартинес и Леон Горецка.

Финал клубного ЧМ состоится в Катаре 11-го февраля, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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