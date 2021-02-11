«Бавария» разорвала соперника из Мексики и стала клубным чемпионом мира

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11 Февраля 2021, 22:58,
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На клубном чемпионате мира завершился финальный матч.
Протокол игры
|(1:0) Павар Бенджамин 59'
Нойер Мануэль • Эрнандес Люка • Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • Павар Бенджамин • Зюле Никлас • Коман Кингсли 73' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 73') • Киммих Йозуа • Сане Лерой 73' ( Мусиала Джамал ( 73') • Гнабри Серж 64' ( Толиссо Корентен ( 64') • Левандовски Роберт 73' ( Коста Дуглас ( 73')
Запасные: Рока Марк • Хофманн Роб-Торбен • Tiago Dantas • Шнеллер Лукас • Сарр Буна
Гусман Науэль • Родригес Луис IV 80' ( Киньонес Хулиан ( 80') • Рейес Диего • Сальседо Карлос • Акино Хавьер • Писарро Гвидо • Кариока Рафаэл • Дуэньяс Хесус • Carlos Gonzalez III • Киньонес Луис • Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Авалос Эрик • Фернандес Леонардо • Фульхенсио Раймундо • Дельгадо Артуро • Juan Sanchez1 • Сьерра Хордан • Чавес Хуан • Меса Франсиско • Айяла Уго • Вендречовски Патрик • Крус Альдо
11 февраля. Стадион "Education City Stadium".
«Бавария» без проблем переиграла мексиканский «Тигрес». Уже на 16-й минуте Йозуа Киммих отправил мяч в сетку ворот, но ВАР подтвердил, что было касание со стороны Роберта Левандовски, а поляк был в офсайде. Спустя 15 минут Лерой Сане запустил мяч в крестовину после розыгрыша углового. После перерыва Серж Гнабри пробил совсем близко от девятки, а засчитанный гол случился на 59-й минуте - подача Киммиха на Левандовски, форвард головой отыграл на Бенжамена Павара, который поразил пустые ворота. В концовке «Тигрес» «поплыл» и начал пропускать моменты, но соперника подводили неточные удары или очередные попадания в каркас ворот.
В итоге 1:0 и победа «Баварии» на турнире.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Тигрес
И ВАР в случае с незасчитанным зафиксировала помеху Левандовским обзору вратаря,а не касание.
Капец статья........
Вы игру смотрели? Или статистику только? Тигры солидно смотрелись на фоне того, что им прогнозировали большие проблемы. И моменты у Баварии появились лишь тогда когда мексиканцы начали раскрываться
я уж было подумал, что счёт чуть ли не двузначный... Кликбейтный заголовок!
1-0 - разорвала. Заголовок просто улет.
Обычно, Бавария рвет всех 4-0, 5-0. Но назвать счет 1-0 разрывом - это худшее, что я слышал