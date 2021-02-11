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«Бавария» разорвала соперника из Мексики и стала клубным чемпионом мира

11 Февраля 2021, 22:58,

На клубном чемпионате мира завершился финальный матч.

Протокол игры  
Бавария 1:0 Тигрес
(1:0) Павар Бенджамин 59'    
Нойер Мануэль Эрнандес Люка Алаба Давид Альфонсо Дэвис Павар Бенджамин Зюле Никлас Коман Кингсли   73' (Чупо-Мотинг Эрик (   73') Киммих Йозуа Сане Лерой   73' (Мусиала Джамал (   73') Гнабри Серж   64' (Толиссо Корентен (   64') Левандовски Роберт   73' (Коста Дуглас (   73')
Запасные: Рока Марк Хофманн Роб-Торбен Tiago Dantas Шнеллер Лукас Сарр Буна
Гусман Науэль Родригес Луис IV   80' (Киньонес Хулиан (   80') Рейес Диего Сальседо Карлос Акино Хавьер Писарро Гвидо Кариока Рафаэл Дуэньяс Хесус Carlos Gonzalez III Киньонес Луис Жиньяк Андре-Пьер
Запасные: Авалос Эрик Фернандес Леонардо Фульхенсио Раймундо Дельгадо Артуро Juan Sanchez1 Сьерра Хордан Чавес Хуан Меса Франсиско Айяла Уго Вендречовски Патрик Крус Альдо
11 февраля. Стадион "Education City Stadium".

«Бавария» без проблем переиграла мексиканский «Тигрес». Уже на 16-й минуте Йозуа Киммих отправил мяч в сетку ворот, но ВАР подтвердил, что было касание со стороны Роберта Левандовски, а поляк был в офсайде. Спустя 15 минут Лерой Сане запустил мяч в крестовину после розыгрыша углового. После перерыва Серж Гнабри пробил совсем близко от девятки, а засчитанный гол случился на 59-й минуте - подача Киммиха на Левандовски, форвард головой отыграл на Бенжамена Павара, который поразил пустые ворота. В концовке «Тигрес» «поплыл» и начал пропускать моменты, но соперника подводили неточные удары или очередные попадания в каркас ворот.

В итоге 1:0 и победа «Баварии» на турнире.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Тигрес
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Комментарии (4)
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0
Underdog
11 Февраля 2021, 23:53

И ВАР в случае с незасчитанным зафиксировала помеху Левандовским обзору вратаря,а не касание.
Капец статья........

0
Underdog
11 Февраля 2021, 23:51

Вы игру смотрели? Или статистику только? Тигры солидно смотрелись на фоне того, что им прогнозировали большие проблемы. И моменты у Баварии появились лишь тогда когда мексиканцы начали раскрываться

1
kalibr
11 Февраля 2021, 23:31

я уж было подумал, что счёт чуть ли не двузначный... Кликбейтный заголовок!

1
Reich83
11 Февраля 2021, 23:18

1-0 - разорвала. Заголовок просто улет.
Обычно, Бавария рвет всех 4-0, 5-0. Но назвать счет 1-0 разрывом - это худшее, что я слышал

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