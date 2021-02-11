«Бавария» разорвала соперника из Мексики и стала клубным чемпионом мира

На клубном чемпионате мира завершился финальный матч.

«Бавария» без проблем переиграла мексиканский «Тигрес». Уже на 16-й минуте Йозуа Киммих отправил мяч в сетку ворот, но ВАР подтвердил, что было касание со стороны Роберта Левандовски, а поляк был в офсайде. Спустя 15 минут Лерой Сане запустил мяч в крестовину после розыгрыша углового. После перерыва Серж Гнабри пробил совсем близко от девятки, а засчитанный гол случился на 59-й минуте - подача Киммиха на Левандовски, форвард головой отыграл на Бенжамена Павара, который поразил пустые ворота. В концовке «Тигрес» «поплыл» и начал пропускать моменты, но соперника подводили неточные удары или очередные попадания в каркас ворот.

В итоге 1:0 и победа «Баварии» на турнире.