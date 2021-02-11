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Флик – о матче с «Тигресом»: «Верю в команду»

11 Февраля 2021, 01:00,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с прессой перед матчем против «Тигреса» в финале клубного чемпионата мира.

«У нас в штабе есть люди, которые занимаются анализом соперника, они тщательно разобрали «Тигрес», как и любую другую команду. Мы надеемся, что хорошо подготовимся к матчу.

Мы должны активно прессинговать и стараться владеть мячом. Наша команда прекрасно сыграла в полуфинале, я верю в ребят. В последнее время мы здорово играем в обороне, нам удалось прибавить в этом компоненте. Посмотрим, как всё сложится», - цитирует Флика «Твиттер» Bayern&Germany.

Матч между «Тигресом» и «Баварией» состоится сегодня, 11 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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