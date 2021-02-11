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​«Бавария» подтвердила заражение Мюллера коронавирусом

11 Февраля 2021, 19:22,

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус в расположении клуба в Катаре, где проходит клубный чемпионат мира. Информация подтверждается на официальном сайте мюнхенцев.

После выявления коронавирусной инфекции Мюллер был изолирован. По возвращению в Мюнхен футболист отправится на карантин, что было согласовано с компетентными органами.

Остальные футболисты «Баварии» здоровы и смогут выйти на поле в финальном матче за трофей против мексиканского «Тигреса». Стартовый свисток футболисты услышат в девять часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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