​«Бавария» подтвердила заражение Мюллера коронавирусом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус в расположении клуба в Катаре, где проходит клубный чемпионат мира. Информация подтверждается на официальном сайте мюнхенцев.

После выявления коронавирусной инфекции Мюллер был изолирован. По возвращению в Мюнхен футболист отправится на карантин, что было согласовано с компетентными органами.

Остальные футболисты «Баварии» здоровы и смогут выйти на поле в финальном матче за трофей против мексиканского «Тигреса». Стартовый свисток футболисты услышат в девять часов вечера по московскому времени.