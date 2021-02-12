Дуглас Коста пошутил по поводу победы на клубном ЧМ

Бразильский вингер Дуглас Коста прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» на клубном чемпионате мира. На турнире футболист сыграл всего 16 минут.

«Когда попросил друзей в школе указать твое имя в групповой работе! Ладно, шутки в сторону. Чемпион мира», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Дуглас выступает за мюнхенцев на правах аренды. Контракт игрока принадлежит туринскому «Ювентусу».

В финальном матче турнира «Бавария» встречалась с мексиканским клубом «Тигрес». Немецкий гранд отпраздновал победу со счетом 1:0. Решающий гол забил защитник Бенжамен Павар в начале второго тайма.