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Дуглас Коста пошутил по поводу победы на клубном ЧМ

12 Февраля 2021, 09:18,

Бразильский вингер Дуглас Коста прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» на клубном чемпионате мира. На турнире футболист сыграл всего 16 минут.

«Когда попросил друзей в школе указать твое имя в групповой работе! Ладно, шутки в сторону. Чемпион мира», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Дуглас выступает за мюнхенцев на правах аренды. Контракт игрока принадлежит туринскому «Ювентусу».

В финальном матче турнира «Бавария» встречалась с мексиканским клубом «Тигрес». Немецкий гранд отпраздновал победу со счетом 1:0. Решающий гол забил защитник Бенжамен Павар в начале второго тайма.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Дуглас Коста
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