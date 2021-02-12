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Флик: «Бавария» добилась исторического достижения»

12 Февраля 2021, 09:34,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс Дитер Флик пообщался с представителями СМИ после победы в финале клубного чемпионата мира.

«Хочу поздравить своих подопечных с этим успехом. Команда добилась исторического достижения, мы смогли выиграть шесть титулов подряд. Даже для такого великого клуба, как «Бавария», это огромный успех», - передает слова специалиста Bayern and Germany в «Твиттере».

В финале клубного чемпионата мира «Бавария» встречалась с мексиканским «Тигресом». Подопечные Ханса-Дитера Флика отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Бенжамен Павар.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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