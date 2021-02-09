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Флик прокомментировал выход «Баварии» в финал клубного ЧМ

09 Февраля 2021, 08:27,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от поединка против «Аль-Ахли» в рамках 1/2 финала клубного чемпионата мира. Матч завершился победой немецкого гранда со счетом 2:0.

«Круто, что мы снова играем с болельщиками. Мне приходилось повышать голос, чтобы игроки услышали мои указания.

Ранее я наблюдал за первым полуфиналом. В финале «Бавария» встретится с серьезным соперником. Нужно быть максимально сконцентрированными. Жаль, что Мартинес и Горецка не помогут нам», - передает слова специалиста Bayern & Germany в «Твиттере».

В решающем матче турнира «Бавария» встретится с мексиканским клубом «Тигрес». Игра состоится 11-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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