Флик прокомментировал выход «Баварии» в финал клубного ЧМ

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от поединка против «Аль-Ахли» в рамках 1/2 финала клубного чемпионата мира. Матч завершился победой немецкого гранда со счетом 2:0.

«Круто, что мы снова играем с болельщиками. Мне приходилось повышать голос, чтобы игроки услышали мои указания.

Ранее я наблюдал за первым полуфиналом. В финале «Бавария» встретится с серьезным соперником. Нужно быть максимально сконцентрированными. Жаль, что Мартинес и Горецка не помогут нам», - передает слова специалиста Bayern & Germany в «Твиттере».

В решающем матче турнира «Бавария» встретится с мексиканским клубом «Тигрес». Игра состоится 11-го февраля.