Левандовски - лучший футболист клубного чемпионата мира

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом клубного чемпионата мира, рапортует The Guardian.

В матче полуфинальной стадии против египетского «Аль-Ахли» польский бомбардир отметился двумя забитыми мячами, а также записал себе в актив результативный пас в финале.

Второе место занял нападающий Андре-Пьер Жиньяк, выступающий за мексиканский «Тигрес». Третьим стал хавбек «Баварии» Йозуа Киммих.

Напомним, что мюнхенский гранд стал победителем турнира, одолев в финальном матче «Тигрес» со счетом 1:0. Решающий гол на 59-й минуте встречи забил защитник Бенжамен Павар.