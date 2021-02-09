Левандовски о предстоящем финале клубного чемпионата мира: «Мы хотим выиграть все матчи и все титулы»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своём отношении к предстоящему финалу клубного чемпионата мира, где немецкой команде предстоит сыграть против «Тигреса».

«Этот финал означает, что мы можем выиграть шестой титул в этом году. Мы хотим выиграть все матчи и все титулы», - заявил польский форвард.

Решающий матч турнира между «Баварией» и «Тигресом» пройдёт в четверг на «Эдьюкейшн Сити» в Катаре в 21:00 по московскому времени. В случае победы «Бавария» может повторить достижение «Барселоны» в 2009 году - выиграть шесть титулов к календарном году.