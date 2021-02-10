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Нойер – о матче против «Тигреса»: «Мексиканские команды не готовы к нашему ритму»

10 Февраля 2021, 20:27,

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча против «Тигрес» в финале клубного чемпионата мира.

«Это важная игра для обеих команд. Мы должны сыграть интенсивно и прессинговать, мексиканские команды не готовы к нашему ритму.

Жиньяк? С ним связаны не самые приятные воспоминания, но это не единственный игрок в составе соперника, ключевым станет командное выступление. Мы попытаемся не позволять Андре получать мяч у нашей штрафной», - приводит слова немецкого голкипера ESPN.

Матч между «Баварией» и «Тигресом» состоится завтра, 11 февраля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Мануэль Нойер
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