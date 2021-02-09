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Мюллер подвёл итоги матча с «Аль-Ахли»

09 Февраля 2021, 08:59,

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о выходе своей команды в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале мюнхенский клуб разобрался с «Аль-Ахли» (2:0). Дублем отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

«Бавария» одержала заслуженную победу. Хотя мы могли закончить игру гораздо раньше. Наш клуб добился поставленной цели и сыграет в финале турнира. У нас есть хороший шанс выиграть клубный ЧМ», - передает слова нападающего Bayern & Germany в «Твиттере».

В решающем поединке турнира «Бавария» встретится с мексиканским клубом «Тигрес». Встреча состоится 11-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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