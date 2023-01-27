​Артета: Я не копирую Гвардиолу

Перед кубковым матчем против «Манчестер Сити» главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался насчёт мнений о том, что он использует методы Хосепа Гвардиолы.

Как известно, ранее Микель Артета трудился в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Я никогда не пытался работать по схеме «копировать – вставить». Этот клуб заслуживает гораздо большего, и эта схема не сработает. Мы с Гвардиолой действительно разные – и как люди, и как тренеры. Вот почему мы так хорошо понимаем друг друга», - сказал Артета журналистам.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.