​Игроки «Манчестер Сити» посмеялись над раздражённым Зинченко

В пятницу «Манчестер Сити» и «Арсенал» встречались в Кубке Англии. Для защитника «канониров» Александра Зинченко это был первый матч против бывшей команды. «Горожане» выиграли со счётом 1:0, и после финального свистка украинский футболист выглядел очень раздражённым. Зинченко с серьёзным лицом что-то рассказывал своим бывшим одноклубникам, а некоторые из них, в частности Илкай Гюндоган, Рубен Диаш и Кайл Уокер, в ответ лишь посмеивались. Особенно обратил на себя внимание момент, когда Зинченко пытался вырваться из объятий Родри, пока Диаш смеялся рядом.

Успокоившись, Зинченко сделал публикацию в социальных сетях. Украинец отметил, что был рад видеть игроков «Манчестер Сити», а также поблагодарил «Этихад Стэдиум» за приём. Судя по всему, никаких проблем с бывшими одноклубниками у Зинченко нет, а его поведение было лишь следствием разочарования от неудачи.