Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ларионов – о пресс-конференциях: «Взял это у Пепа Гвардиолы»

26 Января 2023 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.75 X 4.15 2 4.20
Через 23 ч. 6 мин.

Наставник нижегородского хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о связи с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У меня нет проблем пообщаться один на один. Но у нас много изданий. Если я пообщаюсь с одним журналистом, другой скажет: «А почему не со мной?». Это тонкая линия. И это не я придумал, я взял это у Пепа Гвардиолы», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Нижегородское «Торпедо» сегодня разгромило московский «Спартак» в гостевом матче (4:0) в рамках КХЛ.

«Манчестер Сити» завтра сыграет дома против лондонского «Арсенала» в рамках очередного раунда Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Игорь Ларионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
23:34 · Англия. Премьер-лига
Ларионов – о пресс-конференциях: «Взял это у Пепа Гвардиолы»
23:06 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Ньюкасла» лишили прав за пьяное вождение
22:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Переговоры «Лидса» и «Ювентуса» по Маккенни движутся успешно»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может возглавить сын Анчелотти 1
22:07 · Англия. Чемпионшип
«Уотфорд» заинтересован в аренде Худта с возможностью выкупа
21:28 · Англия. Премьер-лига
Байчетич подписал новый длительный контракт с «Ливерпулем» официально
21:01 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» - «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии – 27 января 2023
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет продать Закарию
20:28 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за Влаховича слухи
20:16 · Англия. Премьер-лига
​Бьелса отправился в Лондон на переговоры
20:12 · Англия. Премьер-лига
​Пол Паркер: «Агент Мактоминая – лжец»
20:06 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва останется в «Челси»
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отдал своего голкипера в «Борнмут»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст заявил, что хотел бы остаться в «МЮ» и после окончания сезона
19:45 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Дорога в «Челси» Захаряну не закрыта»
Все новости
Рекомендуем