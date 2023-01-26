Ларионов – о пресс-конференциях: «Взял это у Пепа Гвардиолы»

Наставник нижегородского хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о связи с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У меня нет проблем пообщаться один на один. Но у нас много изданий. Если я пообщаюсь с одним журналистом, другой скажет: «А почему не со мной?». Это тонкая линия. И это не я придумал, я взял это у Пепа Гвардиолы», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Нижегородское «Торпедо» сегодня разгромило московский «Спартак» в гостевом матче (4:0) в рамках КХЛ.

«Манчестер Сити» завтра сыграет дома против лондонского «Арсенала» в рамках очередного раунда Кубка Англии.