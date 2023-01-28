«Арсенал» стал лишь третьей командой, сдержавшей Холанна на «Этихаде»

«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в матче Кубка Англии, но Эрлинг Холанн остался без гола.

Единственным мячом в поединке 1/16 финала отметился Натан Аке, поразивший ворота «канониров» на 64-й минуте. Согласно Squawka, Холанн не сумел отличился в домашнем матче за «Манчестер Сити» с момента перехода из дортмундской «Боруссии» лишь в третий раз. Ранее остановить его на «Этихаде» удавалось только «Борнмуту» и «Брентфорду».

В общей сложности в 27 матчах за «горожан» во всех соревнованиях Эрлинг Холанн отметился 31 забитым мячом и тремя результативными передачами. На данный момент он возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги с 25 голами.