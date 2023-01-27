Холанн и Сака сыграют в поединке «Манчестер Сити» и «Арсенала» с первых минут

Первое и второе место турнирной таблицы АПЛ объявили составы на очную игру в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч состоится сегодня в 23:00 по московскому времени в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, де Брёйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанн.

«Арсенал»: Тёрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэль дос Сантос, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссар, Сака, Нкетиа.

Отметим, что это первая встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» в текущем сезоне, в рамках АПЛ клубы ещё не встречались. Следите за трансляцией интересного матча на портале Liveresult.