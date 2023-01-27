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Англия. Кубок Англии

Холанн и Сака сыграют в поединке «Манчестер Сити» и «Арсенала» с первых минут

27 Января 2023 • 22:19 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Арсенал
1 1.85 X 4.05 2 4.15
перерыв

Первое и второе место турнирной таблицы АПЛ объявили составы на очную игру в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч состоится сегодня в 23:00 по московскому времени в Манчестере на арене «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, де Брёйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанн.

«Арсенал»: Тёрнер, Томиясу, Холдинг, Габриэль дос Сантос, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссар, Сака, Нкетиа.

Отметим, что это первая встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» в текущем сезоне, в рамках АПЛ клубы ещё не встречались. Следите за трансляцией интересного матча на портале Liveresult.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Эрлинг Холанн Букайо Сака
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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Арсенал Арсенал
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0
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Уолсолл Уолсолл
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Аккрингтон Аккрингтон
Лидс Лидс
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Сандерленд Сандерленд
1.59 4.30 5.60
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1.39 4.80 9.00
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28.01.23 в 18:00
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
1.58 4.10 6.00
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Ипсвич Ипсвич
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3.95 3.70 1.93
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Блэкберн Блэкберн
Бирмингем Бирмингем
2.07 3.55 3.65
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Гримсби Гримсби
1.44 4.60 8.00
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2.90 3.45 2.47
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8.00 5.00 1.40
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28.01.23 в 23:00
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Рединг Рединг
1.13 9.40 22.00
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