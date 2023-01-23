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Англия. Кубок Англии

Гвардиола сообщил, что Фоден может пропустить матч с «Арсеналом»

23 Января 2023 • 13:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
27.01 23:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии полузащитника Фила Фодена.

Гвардиола заявил в интервью Manchester Evening News, что Фоден испытает дискомфорт с ногами при падении, поэтому ему был предоставлен отдых в несколько дней, после этого он должен себя чувствовать лучше.

Специалист отметил, что не знает, успеет ли прийти в себя хавбек к игре с «Арсеналом», если он будет не в форме, то придется подождать до матча с «Тоттенхэмом».

В текущем сезоне 22-летний Фоден принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет четыре голевых паса.

«Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом» 27 января в рамках Кубка Англии, начало игры запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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