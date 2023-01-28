Гол Аке помог «Манчестер Сити» пройти «Арсенал» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» сумел одолеть лондонский «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась минимальной победой горожан со счетом 1:0, а единственный в матче гол на свой счет записал Натан Аке, отличившийся точным ударом в правый нижний угол рамки соперника.

Коллектив Хосепа Гвардиолы продолжает активную погоню за «Арсеналом» в рамках чемпионата Англии. На данный момент манчестерцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 45 очков, которые удалось добыть в 20-ти турах за счет 14 побед и 3 ничейных исходов. Самое интересное, что отставание от «Арсенала» составляет уже 5 очков. При этом, «канониры» имеют игру в запасе. В матче последнего тура «Сити» сумел одолеть с разгромным счетом «Вулверхэмптон» (3:0), что позволило не отпустить от себя лидера АПЛ.

Что же касается «Арсенала», то «канониры» уверенно двигаются к долгожданному чемпионскому титулу. «Канониры» располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков, которые удалось набрать в 19-ти сыгранных матчей за счет 16 побед и 2 ничейных исходов. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 5 баллов. При этом, у «пушкарей» имеется еще и игра в запасе. В последнем матче национального первенства «Арсенал» сумел одолеть с минимальным преимуществом «Манчестер Юнайтед», переиграв оппонента со счетом 3:2.

Уже на первых минутах встречи «Арсенал» устроил взбучку обороне соперника, организовав опасное наступление на ворота соперника. Троссару удалось на левом углу штрафной получить мяч после плотного выстрела Томиясу. Финтами игрок атаки «канониров» убрал на замахе защитника и выполнил удар в дальний угол. Ортега сумел дотянуться до снаряда и снова справился с угрозой со стороны противника. Такое положение дел удивило фанатов «Манчестер Сити» и Пепе Гвардиолу. Последний, к слову, дал указание команде перехватить игровой снаряд и попытаться разогнать наступление путем коротких передачах по периметру поля.

Интересно, что следующий опасный момент в матче возник в середине первого тайма, когда тот же Троссар снова оказался с мячом, убрал финтом близ стоящего оборонца, после чего с восьми метров нанес выстрел в дальний угол. Ортега снова спас свой коллектив, сыграв в прыжке в ту зону, где стояли лишь его коллеги. Первый же опасный эпизод «Манчестер Сити» создал только на 25-й минуте игры, когда после серии рикошетов и отскоков снаряд прилетел к де Брёйне, который умудрился с линии штрафной нанести выстрел в дальний верхний угол ворот соперника, однако сфера полетела намного выше цели.

До конца первого тайма Холдинг успел обзавестись карточкой желтого цвета после того, как опрокинул уходящего от него на скорости Холанна. Рефери остановил встречу и принял решение показать первую в матче карточку желтого цвета. В концовке игрового отрезка Стоунс получил травму на ровном месте, и его был вынужден тут же снять с игры Гвардиола. Под занавес игрового отрезка на футбольном поле появился Лапорт, сменивший партнера по позиции. При нулевой ничьей оппоненты ушли на перерыве, оставив массу вопросов по своей атакующей игре.

Второй тайм футболисты «Арсенала» начали с двойной замены. На поле вместо Холдинга и Парти появился Салиба и Самби Локонга. Долгое время соперники скромно действовали в центре поля, периодически удерживая мяч под своим контролем. Нарушили тишину игроки «Сити» лишь на 56-й минуте встречи, когда Холанн отдал передачу на Грилиша, а то покатил снаряд Марезу. Алжирский футболист скрытой передачей подключил де Брейне, прострел которого сумел в падении в последний момент накрыть Мэтт Тёрнер. Видя, что игра не идет у команды, Гвардиола также решился на двойную замену, выпустив вместо Мареза и Льюиса Альвареса и Уокера.

На 63-й минуте игры у ворот «канониров» прозвучал тревожный звонок. Хулиану Альваресу позволили пробить по воротам футболисты «Арсенала». До сферы не добирался Тёрнер, но за него сыграла стойка на стадионе «Этихад». Не успели лондонцы оправиться от одной волны атаки соперника, как последовала вторая, в ходе которой на подборе сыграл Грилиш. Тот скинул сферу на Аке, а представитель Нидерландов нанес техничный выстрел в дальний угол рамки «Арсенала», доставив сферу прямо в правую область чужого створа – 1:0.

Оказавшись в роли проигрывающей стороны, Микель Артета решился на двойную замену, выпустив на поле вместо Троссара и Тирни Мартинелли и Зинченко, добавив спустя менее 10 минут еще одну ротацию, в ходе которой на газоне появился вместо Сака Эдегор. В ответ на эту ротацию вместо Силвы на поле появился Де Брёйне. «Арсенал» же с появлением свежих игроков стал действовать более решительно и рискованно, как будто предчувствуя скорый вылет из Кубка Англии. Незадолго до финального свистка Зинченко за фол и споры с рефери получил карточку желтого цвета, после чего за аналогичные действия был наказан и Гюндоган.

Коллектив Микеля Артеты даже попытался изобразить какое-то подобие финального штурма в концовке игры, организовав несколько перспективных выходов к воротам, но «Манчестер Сити» играл в обороне надежно и удержал преимущество в один мяч, сумев оформить путевку в 1/8 финала Кубка Англии.