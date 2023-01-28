Артета – о поражении от «Манчестер Сити»: «Сыграли достойно, всё решил один эпизод»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

Единственный гол был забит на 64-й минуте усилиями защитника «горожан» Натана Аке.

«Я разочарован. Полагаю, сегодняшняя игра могла сложиться для нас более удачно. Это была напряжённая битва, в которой всё решил один единственный эпизод. Думаю, нам следовало действовать расторопнее в собственной штрафной.

Мы можем извлечь много пользы из сегодняшнего матча. Обыграть «Манчестер Сити» – сложнейшая задача, но мы смотрелись достойно», – заявил в интервью ITV Артета.