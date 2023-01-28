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Англия. Кубок Англии

Гвардиола: «Второй тайм был куда лучше»

28 Января 2023 • 01:37 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Арсенал
окончен

«Манчестер Сити» сумел выбить из Кубка Англии лидера английского чемпионата, лондонский «Арсенал», подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу с минимальным счетом в противостоянии в рамках 1/16 финала турнира. Каталонский наставник команды прокомментировал игру и удачный для своей команды результат.  

- Второй тайм, конечно же, был лучше. Но игра в целом была непростой, соперник показал нам, почему он так хорош. Некоторыми вещами им удалось удивить меня. Но все же мы обыграли лидера чемпионата Англии и вышли в следующий раунд Кубка, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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