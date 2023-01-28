Гвардиола: «Второй тайм был куда лучше»

«Манчестер Сити» сумел выбить из Кубка Англии лидера английского чемпионата, лондонский «Арсенал», подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу с минимальным счетом в противостоянии в рамках 1/16 финала турнира. Каталонский наставник команды прокомментировал игру и удачный для своей команды результат.

- Второй тайм, конечно же, был лучше. Но игра в целом была непростой, соперник показал нам, почему он так хорош. Некоторыми вещами им удалось удивить меня. Но все же мы обыграли лидера чемпионата Англии и вышли в следующий раунд Кубка, - цитирует слова Хосепа Гвардиолы BBC Sport.