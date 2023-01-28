«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в 13-й раз в последних 14 матчах

«Манчестер Сити» сумел выбить из Кубка Англии лидера английского чемпионата, лондонский «Арсенал», подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу с минимальным счетом в противостоянии в рамках 1/16 финала турнира.

Как оказалось, для «Арсенала» это было уже тринадцатое поражение в четырнадцати последних матчах против «Манчестер Сити», с учетом всех турниров, в которых жребий сводил эти команды.

Всего же за всю свою карьеру в Англии Хосеп Гвардиола одержал уже восемнадцать побед над «Арсеналом», что также является рекордом. Любопытно, что в ходе текущего чемпионата Англии команды между собой еще не играли.