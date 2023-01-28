Аке: «Мы прибавили во втором тайме»

«Манчестер Сити» сумел выбить из Кубка Англии лидера английского чемпионата, лондонский «Арсенал», подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу с минимальным счетом в противостоянии в рамках 1/16 финала турнира. Единственный гол «горожан» в этой игре забил Натан Аке, которому ассистировал Джек Грилиш. Аке прокомментировал свой успех.

- Во втором тайме мы играли лучше, в свой футбол. Это было непросто, соперник прессовал нас, нам приходилось еще чаще играть на Эрлинга, нежели ранее. Мой гол стал результатом передачи Джека, причем я впервые забил с правой ноги, чем очень доволен, - цитирует слова Аке BBC Sport.