Гвардиола обыгрывает «Арсенал» чаще, чем любую другую команду в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз привёл свою команду к победе над «Арсеналом».

Встреча 1/16 Кубка Англии завершилась победой «горожан» с минимальным счётом. Автором победного гола стал Натан Аке, огорчивший «канониров» на 64-й минуте встречи. Как отмечает BBC, Гвардиола обыграл «Арсенал» в 18-й раз во всех турнирах – больше, чем любую другую команду за всю свою тренерскую карьеру. На втором месте в списке «любимых» соперников рулевого располагается «Бёрнли» – 14 побед, а третью строчку занимает «Челси» – 13.

Ранее Хосеп Гвардиола также брал верх в матчах с «канонирами» у руля своих предыдущих команд – «Барселоны» и «Баварии».