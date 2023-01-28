Гвардиола похвалил Аке

«Манчестер Сити» сумел выбить из Кубка Англии лидера английского чемпионата, лондонский «Арсенал», подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу с минимальным счетом в противостоянии в рамках 1/16 финала турнира. Единственный гол «горожан» в этой игре забил Натан Аке, который удостоился особой похвалы от наставника команды.

- Какой он проводит сезон! Он успешно сыграл против одного из самых лучших на данный момент игроков АПЛ, потому что Сака сейчас в ударе. Он очень хорош в дуэлях в штрафной, защищается, а также начинает атаки. Пока его не было, нам его очень не хватало, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.