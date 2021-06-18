Пенальти имени Ловрена и спасение от Перишича: Хорватия с трудом взяла первое очко на Евро

В группе D Хорватия с Чехией играли на нейтральном поле в Глазго.

Хорваты хоть и пробились в финал последнего чемпионата мира, всё равно в общественном сознании не стали сборной самого высокого пошиба. По-прежнему они воспринимаются как фавориты второго порядка. У чехов статус ещё пониже – они середняки, не всегда попадающие на крупные турниры. Но в их профайле тоже есть финал – на Евро-1996. А если же обратиться к сборной Чехословакии, то Евро-1976 она и вовсе выиграла.

Хорватия на нынешнем чемпионате Европы проиграла в первом матче Англии, однако не кинулась с первых минут искать счастье в атаке против Чехии. Наоборот, это подопечные Ярослава Шилгавы больше тяготели к чужим воротам. Янкто и Шик откликались на подачи справа от Цоуфаля, но до суперопасности дело не доходило.

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Чуть потревожили соперника всё-таки и хорваты. Ребич выбегал один на один, но первым на мяче был Вацлик, выбивший снаряд за лицевую как раз от Ребича. На розыгрыше стандарта Модрич отдал низом Перишичу, который бесхитростно пробил в руки Вацлику.

Первый тайм так и завершился бы 0:0, если бы Ловрен аккуратней размахивал в своей штрафной локтями. Но защитник «Зенита» проявил неосторожность и до крови рубанул в единоборстве этой частью руки по лицу Шику. Кровь, видеоповтор, пенальти, недовольство хорватских игроков… Сам пострадавший с ватными тампонами в ноздрях развёл с точки мяч и вратаря соперника по разным углам (0:1).

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Перед перерывом хорваты сделали пару плотных ударов усилиями Ребича и Крамарича, но там было мимо и в Вацлика. Шик в добавленное время ответил штрафным выше створа. В начале второго тайма чехи не справились с напором прибавивших хорватов. Ковачич пробил поверх ворот, зато сместившийся от левой стороны к центру Перишич всколыхнул дальний угол (1:1).

Потом был активный отрезок у чехов, и тогда могло показаться, что игра вернулась к образцу первого тайма, но «шахматные» уже смотрелись несколько лучше. Появившиеся на замены Влашич и Гложек пальнули куда выше створа с подборов из штрафной. Под конец мяч стал больше держаться у «шашечных», но разницу сделать никому было не суждено. Петкович сумел с разворота пробить на 87-й минуте, однако рикошет от Калаша спас номинальных гостей.

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Сборные Хорватии и Чехии сыграли боевую ничью в западнославянском противостоянии. Это был отнюдь не самый яркий матч на Евро-2020. У чехов теперь в графе «очки» четвёрка, а у хорватов – единица, но если в последнем туре команде Златко Далича играть с Шотландией, то дружине Ярослава Шилгавы – с гораздо более статусной Англией.

Кирилл Иванцов