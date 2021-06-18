Пенальти имени Ловрена и спасение от Перишича: Хорватия с трудом взяла первое очко на Евро

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18 Июня 2021, 20:53,
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В группе D Хорватия с Чехией играли на нейтральном поле в Глазго.
|37' Шик Патрик (0:1)
|(1:1) Перишич Иван 47'
Хорваты хоть и пробились в финал последнего чемпионата мира, всё равно в общественном сознании не стали сборной самого высокого пошиба. По-прежнему они воспринимаются как фавориты второго порядка. У чехов статус ещё пониже – они середняки, не всегда попадающие на крупные турниры. Но в их профайле тоже есть финал – на Евро-1996. А если же обратиться к сборной Чехословакии, то Евро-1976 она и вовсе выиграла.
Хорватия на нынешнем чемпионате Европы проиграла в первом матче Англии, однако не кинулась с первых минут искать счастье в атаке против Чехии. Наоборот, это подопечные Ярослава Шилгавы больше тяготели к чужим воротам. Янкто и Шик откликались на подачи справа от Цоуфаля, но до суперопасности дело не доходило.
Чуть потревожили соперника всё-таки и хорваты. Ребич выбегал один на один, но первым на мяче был Вацлик, выбивший снаряд за лицевую как раз от Ребича. На розыгрыше стандарта Модрич отдал низом Перишичу, который бесхитростно пробил в руки Вацлику.
Первый тайм так и завершился бы 0:0, если бы Ловрен аккуратней размахивал в своей штрафной локтями. Но защитник «Зенита» проявил неосторожность и до крови рубанул в единоборстве этой частью руки по лицу Шику. Кровь, видеоповтор, пенальти, недовольство хорватских игроков… Сам пострадавший с ватными тампонами в ноздрях развёл с точки мяч и вратаря соперника по разным углам (0:1).
Перед перерывом хорваты сделали пару плотных ударов усилиями Ребича и Крамарича, но там было мимо и в Вацлика. Шик в добавленное время ответил штрафным выше створа. В начале второго тайма чехи не справились с напором прибавивших хорватов. Ковачич пробил поверх ворот, зато сместившийся от левой стороны к центру Перишич всколыхнул дальний угол (1:1).
Потом был активный отрезок у чехов, и тогда могло показаться, что игра вернулась к образцу первого тайма, но «шахматные» уже смотрелись несколько лучше. Появившиеся на замены Влашич и Гложек пальнули куда выше створа с подборов из штрафной. Под конец мяч стал больше держаться у «шашечных», но разницу сделать никому было не суждено. Петкович сумел с разворота пробить на 87-й минуте, однако рикошет от Калаша спас номинальных гостей.
Сборные Хорватии и Чехии сыграли боевую ничью в западнославянском противостоянии. Это был отнюдь не самый яркий матч на Евро-2020. У чехов теперь в графе «очки» четвёрка, а у хорватов – единица, но если в последнем туре команде Златко Далича играть с Шотландией, то дружине Ярослава Шилгавы – с гораздо более статусной Англией.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Хорватии, Сборная Чехии, евро-2020
команда Хорватии исчерпала сво
Чехия уже в плей-офф, скучная команда но настроенная на результат с любым соперником даже в отборе могучих трех львов положили на лопатки молодцы. Закат карьеры легендарного хорватского плеймейкера - несколько раз не успел оглянуться уже мяч теряет пора такому Модричу бутсы вешать, Реалу он не будет полезен...
Карла на него очень надеяться , с ужасом жду нового сезона... тренер старик , команда старая , даже в национальной сборной нет ни одного игрока
Ловрен красава, держит марку)) Матч настолько скучный , что я всё-таки уснул около 70 минуты, проснулся когда уже они руки друг другу пожимали. Более скучной игры, я на этом евро ещё не видел.
Зря потраченное время. Чехам, похоже, ничего не было нужно. Но ведь было нужно хорватам! Отчего такая пассивность и нереализация моментов? Притом редких моментов. Шика с лидерством в гонке бомбардиров! Вот это порадовал Чехию. Один из самых ярких игроков группового этапа. И Перишич на классе! Всё. Кроме этих двух игроков нечего вспомнить. Жалкие попытки обеих команд отличиться, неуклюжие и неточные, в расчёт не беру. Англия выйдет из этой группы легко. Чехия, думаю, обделается с ними и выйдет тоже. Зря все выключают из внимания сборную Шотландии. Она, конечно, сегодня сыграет только второй матч против Англии, но она своего последнего слова не сказала. И она, может, тоже хочет победить. Это к размышлениям хорватов о том, что против Шотландии они уж точно победят, если такие есть. А вообще, так даунгрейднуться со статуса финалистов ЧМ до команды, которая толком не может выйти из группы на Евро, надо уметь... А смена поколений окончательно добьёт эту сборную, успех которой зрел на протяжении многих лет.
Хорватия пока очень унылая на Евро.