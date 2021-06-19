Влашич: «Хорватия сыграла не на своём уровне»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился эмоциями от поединка против национальной команды Чехии в рамках второго тура групповой стадии Евро-2020. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хорватия сыграла не на своем уровне. Обе команды могли забить еще, однако счет 1:1 - справедливый результат. Теперь нам необходимо играть на победу с шотландцами. Верю в то, что наша команда выйдет в плей-офф», - передает слова футболиста официальный сайт УЕФА.

После двух туров «клетчатые» занимают третье место в своей группе. 22 июня сборная Хорватии проведет поединок против команды Шотландии.

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