Хорватия - Чехия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во втором матче дня на Евро-2020 в пятницу сыграют сборные Хорватии и Чехии. Первые уступили англичанам на старте турнира, а вот их соперник набрал три очка на старте благодаря дублю Патрика Шика. Предполагается, что балканцы с высокой долей вероятности одолеют сегодняшнего соперника и запутают ситуацию в квартете.

Так ли это будет - смотрите в 19:00 на каналах «Россия 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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