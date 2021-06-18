​В матче Хорватия – Чехия не были доиграны 20 секунд

В одном из пятничных матчей чемпионата Европы сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью со счётом 1:1. Интересно, что испанский рефери дал финальный свисток за 20 секунд до конца добавленного ко второму тайму времени. Судя по опубликованному видео из телевизионной трансляции, в атаке в этот момент находились хорватские футболисты.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии имеет в своём активе четыре зачётных балла. Хорваты, в свою очередь, набрали один балл.