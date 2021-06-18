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Модрич: «Осталось горькое послевкусие»

18 Июня 2021, 21:54,

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич, который был признан лучшим игроком матча против Чехии, высказался по поводу ничьей 1:1 в прошедшем поединке.

«От такого матча остаётся горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли», - приводятся слова Модрича на официальном сайте УЕФА.

В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии сыграет против Шотландии в Глазго. Только победа позволит «шашечным» рассчитывает на место в плей-офф турнира. В настоящий момент хорваты имеют в своём активе только один зачётный балл.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич
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