Модрич: «Осталось горькое послевкусие»

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18 Июня 2021, 21:54,
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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич, который был признан лучшим игроком матча против Чехии, высказался по поводу ничьей 1:1 в прошедшем поединке.
«От такого матча остаётся горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли», - приводятся слова Модрича на официальном сайте УЕФА.
В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии сыграет против Шотландии в Глазго. Только победа позволит «шашечным» рассчитывает на место в плей-офф турнира. В настоящий момент хорваты имеют в своём активе только один зачётный балл.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич