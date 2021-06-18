Модрич: «Осталось горькое послевкусие»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич, который был признан лучшим игроком матча против Чехии, высказался по поводу ничьей 1:1 в прошедшем поединке.

«От такого матча остаётся горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли», - приводятся слова Модрича на официальном сайте УЕФА.

В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии сыграет против Шотландии в Глазго. Только победа позволит «шашечным» рассчитывает на место в плей-офф турнира. В настоящий момент хорваты имеют в своём активе только один зачётный балл.