​Ловрен разбил лицо Шику, арбитр назначил пенальти

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18 Июня 2021, 19:43,
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В пятницу вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Хорватии и Чехии. Ближе к завершению первого тайма представитель «Зенита» Деян Ловрен в верховой борьбе ударил локтем Патрика Шика и разбил ему лицо. Рефери обратился к помощи ВАР и направился смотреть повтор на специальном мониторе. После оценки эпизода судья назначил пенальти и показал Ловрену карточку жёлтого цвета.
Патрик Шик реализовал одиннадцатиметровый и вышел в лучшие бомбардиры чемпионата Европы с тремя голами.
Следить за ходом поединка между сборными Хорватии и Чехии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Хорватии, Сборная Чехии, Деян Ловрен, Патрик Шик