​Ловрен разбил лицо Шику, арбитр назначил пенальти

В пятницу вечером на чемпионате Европы проходит матч между сборными Хорватии и Чехии. Ближе к завершению первого тайма представитель «Зенита» Деян Ловрен в верховой борьбе ударил локтем Патрика Шика и разбил ему лицо. Рефери обратился к помощи ВАР и направился смотреть повтор на специальном мониторе. После оценки эпизода судья назначил пенальти и показал Ловрену карточку жёлтого цвета.

Патрик Шик реализовал одиннадцатиметровый и вышел в лучшие бомбардиры чемпионата Европы с тремя голами.

Следить за ходом поединка между сборными Хорватии и Чехии можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.