Палач «Тоттенхэма», крушитель рекорда Олича, важное звено «Милана» и человек, не спасший «Ливерпуль» при эпидемии травм

Сборная Хорватии стартовала на Евро-2020 неудачно – коллектив Златко Далича минимально уступил англичанам при абсолютно равной игре. «Шашечные» во втором туре сразятся с чехами и, возможно, получат шанс реабилитироваться.

Мислав Оршич

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Этот форвард явно перерос уровень загребского «Динамо» и чемпионата Хорватии. 28-летний нападающий находился в составе «Специи», которая выступала несколько лет назад в Серии В, но особых успехов не снискал. Оршич изучает географию мира по своей карьере – он успел поработать в Италии, Словении, Южной Корее, Хорватии и Китае. В 2018 году он вернулся на родину и оказал огромное влияние на результаты «Динамо» – клуб в прошлом сезоне вынес из Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и поиздевался над «Краснодаром», а сам Оршич два года назад оформил хет-трик в ворота «Аталанты». Сейчас он находится в резервном списке Златко Далича – в случае травм партнёров или заражения коронавирусной инфекцией Оршич сможет тут же заменить выбывшего игрока. В активе левого вингера, который частенько действует в амплуа центрального нападающего, 9 встреч за сборную Хорватии. Оршич – мастер штрафных ударов, который обожает тревожить вратарей дальними выстрелами. В воздушном пространстве он слаб, несмотря на солидный прыжок, любит включать дриблинг и «коллекционировать» фолы на своей персоне. С точностью передач у Мислава возникают трудности – в Лиге Европы он доставил до адресатов 75% пасов. Контракт форварда с «Динамо» подходит к завершению летом 2025 года, а сам он доступен для трансфера за 12 миллионов евро.

Андрей Крамарич

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Самый недооценённый форвард сборной Хорватии – настоящий эксперт по уничтожению постсоветских сборных. Он поражал ворота Азербайджана, Молдавии, Украины и России, причём кавказская дружина пострадала дважды. В январе 2016 года он согласился на аренду в «Хоффенхайм», не сумев выиграть золотую медаль в составе «Лестера». По условиям регламента АПЛ на награду в случае чемпионства могут претендовать лишь игроки, проведшие, по меньшей мере, 5 игр в чемпионате. Крамарич, проиграв в одном, выиграл в другом – в «Хоффенхайме» за 5 лет он превратился в лидера, который в каждом сезоне, не считая временной командировки, забил минимум 12 голов. Без 29-летнего хорвата трудно представить переднюю линию атаки «деревенских». Главные козыри Андрея – удержание мяча за счёт стойкости, точность передач, удары с дальних дистанций, штрафные удары и завершение атак возле чужих ворот. Крамарич – главный бомбардир Бундеслиги среди хорватов, он опередил вечный рекорд Олича, забив 74-й мяч. На рынке труда стоимость его услуг варьируется в пределах 28 миллионов евро, но Андрей нашёл свою команду и вряд ли покинет её до истечения контракта, который действителен до лета 2022 года. А дальше состоится продление трудового договора.

Дуйе Чалета-Цар

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Зимой «Ливерпуль» отчаянно искал усиление проблемной позиции центрального защитника – ван Дейк, Уильямс, Гомес и остальные выбыли из строя по причине серьёзных травм, и «красные» вели переговоры с окружением хорвата. Дуйе наотрез отказался бросать «Марсель» посреди сезона, а «Ливерпуль» сосредоточился на трансфере Дэвиса из «Престона», который оказался бюджетным вариантом. «Марсель» изначально был готов отдать защитника, но затем свернул переговоры. Чалета-Цар не лучшим образом провёл поединок с англичанами – хорват иногда терял позицию, не мог уследить за Стерлингом и чаще персонально играл против Кейна. Дуйе оценивается в 25 миллионов евро, а его контракт с «Марселем» теряет юридическую силу через два года. Рослый защитник нейтрализует львиную долю навесов, не позволяет прицельно бить из свободных зон оппонентам, редко действует на перехватах и покрывает огромное пространство в защите.

Анте Ребич

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Анте перешёл в «Милан» через год после триумфального для сборной Хорватии чемпионата мира – он сиял в немецком «Айнтрахте», демонстрировал футбол высокого качества и постоянно пугал защитников смелым дриблингом и чарующими финтами. Изначально казалось, что арендный трансфер Ребича – жуткий провал. Его приобрёл Марко Джампаоло, которого уволили на старте сезона после серии неудачных матчей, а Ребич систематически пребывал на скамейке. Всё изменил матч с «Удинезе», состоявшийся в середине января – Анте вышел на замену и склонил чашу весов в пользу «красно-чёрных» в сложном поединке. Его дубль убедил Стефано Пиоли, и итальянский специалист стал делать ставку на хорвата. У Анте возникали и проблемы – он получил дисквалификацию сроком на два матча за оскорбление судьи и пропускал матчи по причине наличия в организме пресловутого COVID-19. Ребич нужен при контратакующей игре – хорват за счёт ловкости перехватывает мяч, вынуждает соперников фолить на себе и предпочитает быстро избавляться от снаряда.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ