Ловрен: «Издевательство, а не пенальти»

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен остался недоволен назначением пенальти во вчерашнем поединке против команды Чехии. Хорват сфолил на форварде Патрике Шике, ударив соперника локтем в голову.

«Издевательство, а не пенальти», - гласит сообщение защитника в твиттер-аккаунте.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После двух туров сборная Хорватии располагается на третьей строчке в таблице группы D. В заключительном туре групповой стадии подопечные Златко Далича встретятся с командой Шотландии.