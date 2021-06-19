Ловрен: «Издевательство, а не пенальти»

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19 Июня 2021, 12:50,
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен остался недоволен назначением пенальти во вчерашнем поединке против команды Чехии. Хорват сфолил на форварде Патрике Шике, ударив соперника локтем в голову.
«Издевательство, а не пенальти», - гласит сообщение защитника в твиттер-аккаунте.
Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
После двух туров сборная Хорватии располагается на третьей строчке в таблице группы D. В заключительном туре групповой стадии подопечные Златко Далича встретятся с командой Шотландии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Хорватии, Деян Ловрен