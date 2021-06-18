​Олича не будет в штабе сборной Хорватии на матче против чехов

Ивица Олич несколько дней назад внезапно оставил тренерское кресло в ЦСКА. Хорватский специалист, который принял команду только весной, не сошёлся во взглядах с руководителями «армейцев».

В то же время Ивица Олич, судя по всему, пока не возвращается в тренерский штаб Златко Далича в сборной Хорватии. В пресс-службе Хорватского футбольного союза рассказали ТАСС, что Олича не будет в штабе на игре против Чехии.

Отметим, что матч между сборными Хорватии и Чехии пройдёт в пятницу вечером. Стартовый свисток в Глазго прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на LiveResult.