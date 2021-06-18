Ловрен: «Мы должны играть в более атакующий футбол»

Хорватский защитник Деян Ловрен пообщался с журналистами перед матчем против сборной Чехии.

«Мы здорово поработали на этой неделе и, конечно же, что-то изменим в этом матче. Нам нужно создавать больше моментов и играть в более атакующий футбол. Верю, что мы сыграем гораздо лучше.

Чехия? Мы должны выглядеть так же, как на чемпионате мира в России. Там мы были одним целым. У нас состоялся продуктивный разговор, нам просто нужен некий импульс. Я верю в нас», - цитирует Ловрена пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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