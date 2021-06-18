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Ловрен: «Мы должны играть в более атакующий футбол»

18 Июня 2021, 00:34,

Хорватский защитник Деян Ловрен пообщался с журналистами перед матчем против сборной Чехии.

«Мы здорово поработали на этой неделе и, конечно же, что-то изменим в этом матче. Нам нужно создавать больше моментов и играть в более атакующий футбол. Верю, что мы сыграем гораздо лучше.

Чехия? Мы должны выглядеть так же, как на чемпионате мира в России. Там мы были одним целым. У нас состоялся продуктивный разговор, нам просто нужен некий импульс. Я верю в нас», - цитирует Ловрена пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Хорватии, Деян Ловрен
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