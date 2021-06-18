​Ловрен и Модрич – в стартовом составе сборной Хорватии на игру с Чехией

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18 Июня 2021, 17:55,
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Стал известен состав сборной Хорватии на второй матч Евро-2020 против Чехии. С первых минут в составе «шашечных» на поле выйдет восстановившийся защитник Деян Ловрен, который на клубном уровне выступает за питерский «Зенит».
Полностью состав сборной Хорватии выглядит так: Ливакович, Врсалько, Перишич, Ловрен, Брекало, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ребич, Вида, Гвардиол.
Стоит отметить, что представитель ЦСКА Никола Влашич остался в запасе.
Стартовый свисток в матче сборных Хорватии и Чехии прозвучит в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Хорватии, Сборная Чехии
Ловрен - слабое звено.