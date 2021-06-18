Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Ловрен и Модрич – в стартовом составе сборной Хорватии на игру с Чехией

18 Июня 2021, 17:55,

Стал известен состав сборной Хорватии на второй матч Евро-2020 против Чехии. С первых минут в составе «шашечных» на поле выйдет восстановившийся защитник Деян Ловрен, который на клубном уровне выступает за питерский «Зенит».

Полностью состав сборной Хорватии выглядит так: Ливакович, Врсалько, Перишич, Ловрен, Брекало, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ребич, Вида, Гвардиол.

Стоит отметить, что представитель ЦСКА Никола Влашич остался в запасе. 

Стартовый свисток в матче сборных Хорватии и Чехии прозвучит в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Сборная Чехии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Юбор
18 Июня 2021, 18:26

Ловрен - слабое звено.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой