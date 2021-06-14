Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Крыховяк стал первым удалённым футболистом на чемпионате Европы

14 Июня 2021, 20:27,

На четвёртый день чемпионата Европы по футболу 2020 года судьи впервые показали красную карточку. «Под раздачу» попал полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк. Он был удален с поля на 62-й минуте. Примечательно, что Крыховяк оба предупреждения получил за некорректную игру против хавбека сборной Словакии Якуба Громады. Первая карточка «железнодорожнику» была показана на 22-й минуте.

Счет в матче Польша - Словакия был открыт на 18-й минуте, автогол в пассиве Войцех Щесны. На 46-й минуте Кароль Линетти установил равенство.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Польши, Гжегож Крыховяк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
14 Июня 2021, 21:41

Подвёл сборную! Так бы Польша могла смело рассчитывать на победу, пусть Словакия и была опасна на контратаках. Надеюсь, этот случай его многому научит. А так он сам себя осудил уже достаточно, ещё этим займётся его страна, нам в этом плане делать нечего...
P.S. А там и Щесны ещё первый вратарь, который забил автогол на Евро, ещё и в истории, так что провалы бывают :)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России