Крыховяк стал первым удалённым футболистом на чемпионате Европы

На четвёртый день чемпионата Европы по футболу 2020 года судьи впервые показали красную карточку. «Под раздачу» попал полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк. Он был удален с поля на 62-й минуте. Примечательно, что Крыховяк оба предупреждения получил за некорректную игру против хавбека сборной Словакии Якуба Громады. Первая карточка «железнодорожнику» была показана на 22-й минуте.

Счет в матче Польша - Словакия был открыт на 18-й минуте, автогол в пассиве Войцех Щесны. На 46-й минуте Кароль Линетти установил равенство.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».