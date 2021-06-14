Крыховяк стал первым удалённым футболистом на чемпионате Европы

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14 Июня 2021, 20:27,
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На четвёртый день чемпионата Европы по футболу 2020 года судьи впервые показали красную карточку. «Под раздачу» попал полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк. Он был удален с поля на 62-й минуте. Примечательно, что Крыховяк оба предупреждения получил за некорректную игру против хавбека сборной Словакии Якуба Громады. Первая карточка «железнодорожнику» была показана на 22-й минуте.
Счет в матче Польша - Словакия был открыт на 18-й минуте, автогол в пассиве Войцех Щесны. На 46-й минуте Кароль Линетти установил равенство.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Польши, Гжегож Крыховяк
Подвёл сборную! Так бы Польша могла смело рассчитывать на победу, пусть Словакия и была опасна на контратаках. Надеюсь, этот случай его многому научит. А так он сам себя осудил уже достаточно, ещё этим займётся его страна, нам в этом плане делать нечего...
P.S. А там и Щесны ещё первый вратарь, который забил автогол на Евро, ещё и в истории, так что провалы бывают :)