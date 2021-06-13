Присматриваемся к аутсайдерам: Спаситель «Ньюкасла», легенда «Герты», ученик Гаттузо и крепыш, отказавший ЦСКА

Мартин Дубравка

Сборная Словакии готовится к первому матчу на Евро-2020 – игра состоится 14 июня, а в роли соперника выступит команда Польши. Словацкую дружину на чемпионат Европы привёз 48-летний Штефан Таркович, приступивший к тренерской деятельности в 24 года. Тяжёлые травмы обошли его стороной – Штефан просто совмещал игру за любительские команды с получением необходимых лицензий. Словацкие легионеры частенько залетали на огонёк в РПЛ – болельщики точно с теплотой вспоминают Томаша Губочана, Мартина Якубко, Мартина Шкртела, Яна Дюрицу и Корнела Салату. В нынешнем созыве сборной Словакии нет явных звёзд, кроме Милана Шкриньяра, но славяне сильны духом.

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Петер Пекарик

Голкипер справился с последствиями тяжёлой травмы и спас «Ньюкасл» от вылета из АПЛ. Стив Брюс с замиранием сердца ждал возвращения словака из лазарета, а Карл Дарлоу, подменявший Дубравку, изо всех сил тянул «чёрно-белых» в Чемпионшип. 3,5 года назад Дубравка был арендован «сороками», и болельщики не сразу «одобрили» этот трансфер. Но Мартин сходу помог одолеть грозный «Манчестер Юнайтед» в Тайн-Уире, а затем поспособствовал победам над «Арсеналом» и «Челси», став своим для трибун. Дубравка в детстве серьёзно занимался хоккеем, но травма ноги помешала ему стать звездой ледовых побоищ. С января 2018 года словак совершил 303 сейва в рамках АПЛ, а 2 года назад им интересовались селекционеры «ПСЖ». Дубравка – разрушитель кроссов с фланга. Он регулярно спасает и после выстрелов с дальней дистанции, но с точностью передач возникают трудности – в чемпионате Англии до адресата дошло лишь 70% посланных им мячей. Портал Transfermarkt оценивает его услуги в 5 миллионов евро, и большие клубы Серии А и Лиги 1 точно придут за Дубравкой после Евро-2020.

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Правый защитник «Герты» обрёл вторую молодость – видимо, где-то в Берлине он раздобыл эликсир, помогающий оставаться в идеальных кондициях в 34 года. «Герта» с большим трудом сохранила прописку в Бундеслиге в сезоне 2020/21, но Пекарик выделялся. Опытный защитник набрал по системе «гол+пас» 4 очка и отличился точным ударом в дерби Берлина – «Унион» в тот день сгорел по всем статьям. В отличие от Дубравки, Пекарик – проверенный боец международных турниров. В 2010 году он отправился в ЮАР ради чемпионата мира, а во Францию 5 лет назад ехал в статусе звезды «Герты». Словак на протяжении 9 лет работает в Берлине, но по загадочному стечению обстоятельств 75% своих голов в Бундеслиге забил в прошлом сезоне. Пекарик – универсал, он закрывает две позиции на флангах обороны, а отличительной чертой словака являются проходы к центру поля и последующие передачи. Блокировка мяча и удержание снаряда за счёт корпуса возле лицевой линии – сильные качества Петера. В прошлом сезоне Бундеслиги он в среднем выиграл 0,7 дуэлей в воздушном пространстве и нанёс 0,3 удара по воротам.

Станислав Лоботка

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Лоботка наблюдал за перипетиями прошлого чемпионата Европы в качестве рядового зрителя – тренерский штаб сборной Словакии позволил ему дебютировать в команде лишь спустя 5 месяцев после окончания Евро-2016. На трансфере Станислава в «Наполи» настаивал лично Гаттузо – после устранения бумажных формальностей итальянец заявил, что словак обладает рядом качеств, которые помогут неаполитанцам. Деспотичный наставник верил в талант Лоботки, но Станислав провалил минувший сезон – лишь 15 матчей провёл он в Серии А, ни разу не выйдя в стартовой обойме. Лоботка в равной степени владеет двумя ногами, что позволяет ему нагружать оба фланга без потери качества. Контракт Станислава с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года, но бывший наставник «Зенита» Лучано Спалетти пока не общался со словаком на предмет сохранения последнего в клубе. В минувшем сезоне Серии А Лоботка добился фантастических цифр – он докинул до адресата 90,6% мячей. И здесь маленькое замечание – словак обожает грузить мяч понизу, что всегда тяжелее. Он редко перехватывает игровую сферу в свободных зонах и теряет самоконтроль под давлением. Лоботка разрушает атаки в центре поля и моментально отдаёт передачу свободному партнёру.

Роберт Боженик

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21-летний форвард может ярко засиять на Евро-2020. Роберт получил от природы выдающиеся антропометрические данные – рост 188 см, широкие плечи и длинные ноги. Доподлинно известно, что Боженик общался с руководством ЦСКА в январе 2020 года, но в итоге свернул в «Фейеноорд». В воздушном пространстве Боженику нет равных у чужих ворот, но забивает он чаще из свободных зон. Если словаку противостоит рослый защитник, он может пробить мимо, проиграв дуэль. Боженик отрабатывает в обороне – редко штрафные и угловые удары «Фейеноорда» обходятся без него. С точки зрения голой статистики Боженик – провальный трансфер «Фейеноорда», он забил всего 3 гола за 1,5 года пребывания в Нидерландах. Крепкого форварда часто сбивают возле штрафной площади, а сам он ловко перемещается по всему фронту атаки.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ