Присматриваемся к аутсайдерам: Спаситель «Ньюкасла», легенда «Герты», ученик Гаттузо и крепыш, отказавший ЦСКА

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13 Июня 2021, 12:40,
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Мартин Дубравка
Петер Пекарик
Правый защитник «Герты» обрёл вторую молодость – видимо, где-то в Берлине он раздобыл эликсир, помогающий оставаться в идеальных кондициях в 34 года. «Герта» с большим трудом сохранила прописку в Бундеслиге в сезоне 2020/21, но Пекарик выделялся. Опытный защитник набрал по системе «гол+пас» 4 очка и отличился точным ударом в дерби Берлина – «Унион» в тот день сгорел по всем статьям. В отличие от Дубравки, Пекарик – проверенный боец международных турниров. В 2010 году он отправился в ЮАР ради чемпионата мира, а во Францию 5 лет назад ехал в статусе звезды «Герты». Словак на протяжении 9 лет работает в Берлине, но по загадочному стечению обстоятельств 75% своих голов в Бундеслиге забил в прошлом сезоне. Пекарик – универсал, он закрывает две позиции на флангах обороны, а отличительной чертой словака являются проходы к центру поля и последующие передачи. Блокировка мяча и удержание снаряда за счёт корпуса возле лицевой линии – сильные качества Петера. В прошлом сезоне Бундеслиги он в среднем выиграл 0,7 дуэлей в воздушном пространстве и нанёс 0,3 удара по воротам.
Станислав Лоботка
Лоботка наблюдал за перипетиями прошлого чемпионата Европы в качестве рядового зрителя – тренерский штаб сборной Словакии позволил ему дебютировать в команде лишь спустя 5 месяцев после окончания Евро-2016. На трансфере Станислава в «Наполи» настаивал лично Гаттузо – после устранения бумажных формальностей итальянец заявил, что словак обладает рядом качеств, которые помогут неаполитанцам. Деспотичный наставник верил в талант Лоботки, но Станислав провалил минувший сезон – лишь 15 матчей провёл он в Серии А, ни разу не выйдя в стартовой обойме. Лоботка в равной степени владеет двумя ногами, что позволяет ему нагружать оба фланга без потери качества. Контракт Станислава с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года, но бывший наставник «Зенита» Лучано Спалетти пока не общался со словаком на предмет сохранения последнего в клубе. В минувшем сезоне Серии А Лоботка добился фантастических цифр – он докинул до адресата 90,6% мячей. И здесь маленькое замечание – словак обожает грузить мяч понизу, что всегда тяжелее. Он редко перехватывает игровую сферу в свободных зонах и теряет самоконтроль под давлением. Лоботка разрушает атаки в центре поля и моментально отдаёт передачу свободному партнёру.
Роберт Боженик
21-летний форвард может ярко засиять на Евро-2020. Роберт получил от природы выдающиеся антропометрические данные – рост 188 см, широкие плечи и длинные ноги. Доподлинно известно, что Боженик общался с руководством ЦСКА в январе 2020 года, но в итоге свернул в «Фейеноорд». В воздушном пространстве Боженику нет равных у чужих ворот, но забивает он чаще из свободных зон. Если словаку противостоит рослый защитник, он может пробить мимо, проиграв дуэль. Боженик отрабатывает в обороне – редко штрафные и угловые удары «Фейеноорда» обходятся без него. С точки зрения голой статистики Боженик – провальный трансфер «Фейеноорда», он забил всего 3 гола за 1,5 года пребывания в Нидерландах. Крепкого форварда часто сбивают возле штрафной площади, а сам он ловко перемещается по всему фронту атаки.
Георгий АРТМЕЛАДЗЕ
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная Словакии, Станислав Лоботка, Мартин Дубравка, Роберт Боженик, Петер Пекарик