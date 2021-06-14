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​На Евро-2020 случился первый автогол вратаря

14 Июня 2021, 19:36,

В понедельник вечером на чемпионате Европы отношения выясняют сборные Польши и Словакии. Ближе к средине первого тайма словакам удалось открыть счёт на табло. Роберт Мак на левом фланге ушёл от защитника и пробил в ближний угол – голкипер Войцех Щесны сыграл неудачно, и от него мяч влетел в сетку. Это первый автогол вратаря на чемпионате Европы.

Следить за противостоянием польской и словацкой сборных можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Польши, Войцех Щесны
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Комментарии (1)
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beorn_n
14 Июня 2021, 19:49

Наши парни красавчики, 2 автогола на Евро и оба забиты нашими).

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