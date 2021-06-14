​На Евро-2020 случился первый автогол вратаря

В понедельник вечером на чемпионате Европы отношения выясняют сборные Польши и Словакии. Ближе к средине первого тайма словакам удалось открыть счёт на табло. Роберт Мак на левом фланге ушёл от защитника и пробил в ближний угол – голкипер Войцех Щесны сыграл неудачно, и от него мяч влетел в сетку. Это первый автогол вратаря на чемпионате Европы.

Следить за противостоянием польской и словацкой сборных можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.