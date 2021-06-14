Щесны – автогол, Крыховяк – удаление, Левандовски – тень: Польша не совладала в Петербурге со Словакией

|
14 Июня 2021, 20:53,
|
|
Группу E на ЕВРО открывали в Санкт-Петербурге сборные Польши и Словакии.
|18' Щесны Войцех (0:1)
|(1:1) Линетти Кароль 46'
|69' Шкриньяр Милан (1:2)
Евро-2016 выдался хорошим для словацкой и польской сборных. Они середняки европейского футбола, и такие команды обычно в первую очередь ставят задачу выхода в плей-офф. Пять лет назад эта цель была ими выполнена, а поляки дошли и до четвертьфинала, где лишь по пенальти уступили будущему триумфатору турнира Португалии.
Недавно «белые орлы» встречались дома в товарищеском матче со сборной России – итогом стала ничья 1:1. В том матче не играл самый узнаваемый польский футболист Левандовски, а теперь он вышел в старте – как и Крыховяк с Рыбусом, выступающие за московский «Локомотив». Что касается словаков, то они играли с россиянами в марте в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 – и выиграли 2:1.
На пятой минуте Крыховяк пробовал вывести Левандовского один на один. Именно один на один не получилось, но суперфорвард «Баварии» принял мяч и нанёс заблокированный удар. Могло показаться, что поляки ближе к первому голу, однако словаки нашли у своего соперника слабое место – правую зону обороны. Дуда выстрелил оттуда в ближний угол и не попал, а экс-зенитовец Мак, ушедший от Берешиньского и Юзвяка, попал так, что мяч отскочил в ворота от штанги и Щесного (0:1). Так состоялся первый автогол Евро-2020, да ещё и вратарский.
Гол несколько оживил игру. Поляки задвигались больше, но и словаки не забывали отвечать симметрично – ударами без новых забитых мячей. Со стороны номинальных хозяев попытки исполняли Крыховяк, Зелиньски, Линетти и Левандовски, со стороны гостей – Куцка и Гамшик. У Левандовского не получалось проявить себя согласно своей громкой фамилии, и в начале второго тайма результативную роль завершителя атаки взял на себя Линетти, переправивший в дальний нижний угол пас Рыбуса слева от лицевой (1:1).
Словаки могли быстро пропустить второй, но обошлись без такой неприятности. Линетти после паса Юзвяка пробил не лучшим образом, и Дубравка поймал мяч, а Глик ударил головой выше ворот. Ещё Левандовски с ближнего штрафного запустил снаряд в стенку, но это, понятно, был не стопроцентный момент. Действия же Крыховяка через несколько минут в борьбе за мяч с Громадой квалифицировались арбитром как нарушение – Гжегож получил вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать заранее, так произошло первое удаление в чемпионате Европы. В численном большинстве словаки пошли в позиционную атаку, заработали угловой с правого края, и после его розыгрыша Шкриньяр чётко выстрелил ногой со средней дистанции в левый угол (1:2).
Вторая половина второго тайма прошла с территориальным преимуществом поляков, которые атаковали вхолостую. Левандовски был тенью самого себя, и до серьёзных ударов дело почти не доходило. Но попади Беднарек на первой добавленной минуте с разворота в правый угол, а не мимо, счёт стал бы 2:2. И если бы Дубравка ещё через три минуты не поймал плотный удар Свидерского под перекладину. А так – сборная Польши становится пока аутсайдером своей группы, где есть ещё Испания и Швеция. Словаки же делают подобие заявки на плей-офф, учитывая, что третье место в четырёх из шести случаев тоже проходное.
Кирилл Иванцов
|
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Польши, Сборная Словакии, евро-2020
Первый автогол турки себе забили, в матче открытии
Также не отметили, что это первый автогол вратаря в истории, ну то такэ.
Хороший матч, пропитанный борьбой и интригой. Поляки зажрались. Вот какое первое впечатление у меня было от этого матча. И действительно, играли вальяжно, показательно, с сильнейшим игроком в мире. Но недолго. Не следует забывать, что и в Словакии есть игроки очень высокого уровня, как Хамшик, Мак и Шкриньяр. Не в первый раз блистают на Евро, поляки, видимо, об этом забыли... За что, собственно, и поплатились кровью. Во втором тайме, в принципе, их преследовал дикий анлак. Шкриньяр показал свой уровень и забил .Сориентировался. Поляки остались в меньшинстве (хоть и могли дожать словаков), после чего, по большей части, их песенка была спета. Нет, у них были моменты. Но всё в молоко. С какой-то точки зрения их можно пожалеть. Но с какой-то точки зрения они сами во всём виноваты. Безыдейный первый тайм, транжировка моментов и, наконец, глупый Крыховяк. И я бы не назвал этот матч сенсацией по игре. Финляндия - да. Так и было. Словакия - нет. Заслуженная победа. И причём удаление тут не надо упоминать, и в равных составах словаки смотрелись лучше. Эффективнее. Счёт на табло :)
Комментатор дико раздражает, то у него Польша вышла на 2й тайм совсем иной и активной, то ВДРУГ ни с того ни с сего после удаления она почему то сдулась. Где их набирают вообще на работу?
Неплохая бойня, кто там считает что в РПЛ нельзя быть хорошим футболистом?)
У Польши какое-то проклятие на финальных форумах
Матч - упорство. Со стороны обеих команд.
Характер проявили и те, и другие. Бойцы.
Польша более классная, но не сложилось.