Щесны – автогол, Крыховяк – удаление, Левандовски – тень: Польша не совладала в Петербурге со Словакией

Группу E на ЕВРО открывали в Санкт-Петербурге сборные Польши и Словакии.

Евро-2016 выдался хорошим для словацкой и польской сборных. Они середняки европейского футбола, и такие команды обычно в первую очередь ставят задачу выхода в плей-офф. Пять лет назад эта цель была ими выполнена, а поляки дошли и до четвертьфинала, где лишь по пенальти уступили будущему триумфатору турнира Португалии.

Недавно «белые орлы» встречались дома в товарищеском матче со сборной России – итогом стала ничья 1:1. В том матче не играл самый узнаваемый польский футболист Левандовски, а теперь он вышел в старте – как и Крыховяк с Рыбусом, выступающие за московский «Локомотив». Что касается словаков, то они играли с россиянами в марте в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 – и выиграли 2:1.

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На пятой минуте Крыховяк пробовал вывести Левандовского один на один. Именно один на один не получилось, но суперфорвард «Баварии» принял мяч и нанёс заблокированный удар. Могло показаться, что поляки ближе к первому голу, однако словаки нашли у своего соперника слабое место – правую зону обороны. Дуда выстрелил оттуда в ближний угол и не попал, а экс-зенитовец Мак, ушедший от Берешиньского и Юзвяка, попал так, что мяч отскочил в ворота от штанги и Щесного (0:1). Так состоялся первый автогол Евро-2020, да ещё и вратарский.

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Гол несколько оживил игру. Поляки задвигались больше, но и словаки не забывали отвечать симметрично – ударами без новых забитых мячей. Со стороны номинальных хозяев попытки исполняли Крыховяк, Зелиньски, Линетти и Левандовски, со стороны гостей – Куцка и Гамшик. У Левандовского не получалось проявить себя согласно своей громкой фамилии, и в начале второго тайма результативную роль завершителя атаки взял на себя Линетти, переправивший в дальний нижний угол пас Рыбуса слева от лицевой (1:1).

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Словаки могли быстро пропустить второй, но обошлись без такой неприятности. Линетти после паса Юзвяка пробил не лучшим образом, и Дубравка поймал мяч, а Глик ударил головой выше ворот. Ещё Левандовски с ближнего штрафного запустил снаряд в стенку, но это, понятно, был не стопроцентный момент. Действия же Крыховяка через несколько минут в борьбе за мяч с Громадой квалифицировались арбитром как нарушение – Гжегож получил вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать заранее, так произошло первое удаление в чемпионате Европы. В численном большинстве словаки пошли в позиционную атаку, заработали угловой с правого края, и после его розыгрыша Шкриньяр чётко выстрелил ногой со средней дистанции в левый угол (1:2).

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Вторая половина второго тайма прошла с территориальным преимуществом поляков, которые атаковали вхолостую. Левандовски был тенью самого себя, и до серьёзных ударов дело почти не доходило. Но попади Беднарек на первой добавленной минуте с разворота в правый угол, а не мимо, счёт стал бы 2:2. И если бы Дубравка ещё через три минуты не поймал плотный удар Свидерского под перекладину. А так – сборная Польши становится пока аутсайдером своей группы, где есть ещё Испания и Швеция. Словаки же делают подобие заявки на плей-офф, учитывая, что третье место в четырёх из шести случаев тоже проходное.

Кирилл Иванцов