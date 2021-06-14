Главный тренер сборной Словакии Таркович: «Нам удалось выключить Левандовски»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович дал комментарий после победы над соперниками из Польши (2:1).

- Мы ожидали подобную игру. Нам удалось выключить Роберта Левандовски. Первый тайм был изумительным. Мы немного проспали начало второй половины, но смогли забить снова и выстоять на последних минутах, - заявил Таркович на пресс-конференции.

- Милан Шкриньяр выдал очень сильную игру. Мы готовились закрыть Левандовски, и отличные новости для нас, что это удалось. Мы тщательно разобрали действия поляков. Соперник чаще играет левым флангом, но Лукашу Гараслину удалось нейтрализовать угрозы, - добавил тренер.

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